Rotterdammer beschoten en bestolen bij verkoop van telefoon

Het is zondagavond 18 september rond 22.00 uur wanneer de 19-jarige Rotterdammer heeft afgesproken met zijn koper van zijn telefoon op ’t Plateau in Spijkenisse. Er komen twee mannen op hem af, zij grissen de telefoon uit zijn hand en gaan er vandoor. Terwijl zij weg gaan schieten ze nog een aantal keer op de verdachte alvorens ze verder vluchten richting de Sportlaan. Het slachtoffer raakte gelukkig niet gewond maar de schrik zit er goed in.

De politie startte direct een onderzoek naar het incident en de verdachten.

Meer info?

De twee verdachten zijn na het schieten gevlucht richting de Sportlaan. We zijn op zoek naar twee mannen van rond de 18 jaar. Beide waren licht getint, droegen donkere kleding en tussen de 1.80 en 1.90 m lang.

De politie heeft inmiddels met enkele getuigen gesproken maar misschien hebben meer mensen iets gezien dat kan helpen in het onderzoek en kunt u dit signalement koppelen aan iets verdachts dat u is opgevallen. Ook wanneer u over camerabeelden beschikt van bijvoorbeel uw deurbel of auto,hoort de politie u graag. Neemt u in dat geval alstublieft contact op de politie via onderstaande knoppen.