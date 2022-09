Wie weet meer over een beschieting op een woning in Zwaanhals?

In de nacht van zondag op maandag 19 september omstreeks 1 uur in de nacht heeft er een beschieting van een woning plaatsgevonden aan de Zwaanhals. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gewond geraakt. De verdachte is op de vlucht geslagen.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen die meer weten over dit incident. Mogelijk heeft u rond dat tijdstip iets opvallends gezien of heeft u andere informatie over het onderzoek dat ons verder kan helpen. Ook camerabeelden zijn heel erg welkom. U kunt de informatie doorgeven via de onderstaande opties.