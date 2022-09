Dronken man beland met auto in sloot

Getuigen verklaarden dat de man die middag langzaam over de weg reed en slingerde. Hij belandde vervolgens in de sloot waarna andere weggebruikers hem uit het voertuig hielpen. Zij hadden het vermoeden dat de man dronken was. De Rotterdammer wilde er te voet vandoor gaan, maar agenten hielden hem aan. Een blaastest wees uit dat hij inderdaad gedronken had. De man zijn rijbewijs is ingenomen en na verhoor is hij, met een proces-verbaal op zak, in vrijheid gesteld.