Man dreigt met alarmpistool

Op de meldkamer komt rond 19.00 uur een melding binnen van een man dat hij in de omgeving van de Distlerstraat bedreigd is met een vuurwapen. Agenten treffen de melder aan en hij geeft aan dat de verdachte in een auto weg is gereden. Op de Bundersestraat treffen agenten de auto met de verdachte aan. Omdat er mogelijke sprake is van een vuurwapen hebben de dienders de man met een BGTV procedure uit de auto gehaald en aangehouden. In de auto lag een wapen dat een alarmpistool blijkt de zijn. Het wapen is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.