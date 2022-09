Man dringt flat binnen en mishandelt bewoonster

Uit het onderzoek is inmiddels duidelijk dat de verdachte eerst nog bij een andere bewoonster probeerde binnen te dringen. Zij wist tijdig de deur dicht te doen. Het 22-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat rond 16.45 uur werd aangebeld. Ze dacht dat dat haar moeder was. Ze opende de deur en zag echter dat een onbekende man voor haar deur stond. Hij sprak haar warrig in het Engels aan. Zijn ogen stonden wazig. Ze vertrouwde het direct al niet en wilde de deur dicht doen. De man duwde haar echter met kracht naar achteren en drong de woning binnen. Hij sleurde haar aan haar haren naar de woonkamer waar hij haar mishandelde. De vrouw probeerde door te schreeuwen de aandacht van omwonenden te trekken. Toen er iemand aan de voordeur stond is de indringer via het balkon gevlucht en tijdens het naar beneden klimmen gevallen.