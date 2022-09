Getuigen gezocht conflict Korte Achterzijde Emmeloord

De man, afkomstig uit de gemeente Noordoostpolder, had steek- en andere verwondingen.

Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Om uit te zoeken wat er was gebeurd, heeft de politie omstanders gehoord, een buurtonderzoek gehouden en camerabeelden uitgekeken. Er is nog veel onduidelijk over de toedracht van het incident en daarom is de politie op zoek naar getuigen.

Heb jij iets gezien of gehoord?

Was jij zondagochtend rond 5.00 uur op de Korte Achterzijde en was je getuige van een conflict waarbij geweld werd gebruikt, neem dan contact op met de recherche van politie Flevoland.

Dat kan op de volgende manieren