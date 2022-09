Politie zoekt getuigen en camerabeelden van verdachten woningoverval Hereweg

Rond 8:00 uur kreeg de politie de melding van een woningoverval. Twee verdachten drongen de woning binnen en bedreigden het slachtoffer. Dit gebeurde mogelijk met een vuurwapen of een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Het slachtoffer schreeuwde om hulp en gaf een van de verdachten een trap, waarna zij met zijn drieën zijn gevlucht op een scooter of motorscooter, in de richting van Helpman/Haren.

Politie is op zoek naar camerabeelden

De politie is direct een onderzoek gestart. Er is met getuigen gesproken en er zijn camerabeelden verzameld. De politie is nog op zoek naar meer camerabeelden waar de verdachten op zijn te zien. Woont u aan de Hereweg of in de omgeving en hebt de (vluchtende) verdachten mogelijk op beeld staan? Neem contact op met de politie. Dit kan via het online tipformulier, telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Zaaksnummer: 2022231161