Vijf taxichauffeurs aangehouden bij controle

Aanhoudingen

De processen-verbaal waren voor zaken als rijden zonder geldige chauffeurskaart of met een geschorste chauffeurskaart. Andere chauffeurs hielden geen ritadministratie bij of bleken niet ingelogd met hun chauffeurskaart. Daarnaast leidde de controle tot vijf aanhoudingen: vier chauffeurs voor het rijden onder invloed van drugs en één bestuurder voor illegaal taxivervoer (snorder).



Technische gebreken

Het RDW was aanwezig en controleerde taxivoertuigen op hun technische staat. Daarbij stuitten de controleurs op o.a. acht gladde en twee versleten banden en bleken meerdere voertuigen technische gebreken te hebben, zoals defecte verlichting. Zeven chauffeurs liepen tegen de lamp, omdat ze een uitkering bleken te hebben en hun taxiwerkzaamheden niet hadden opgegeven. Verder zijn er nog diverse bekeuringen geschreven voor verschillende verkeersovertredingen.



De verwachting is dat de komende tijd vaker controles op taxichauffeurs zullen volgen. De overheid wil daarmee een duidelijk en krachtig signaal afgeven: in Amsterdam is geen plaats voor malafide taxichauffeurs.