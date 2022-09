Getuigen gezocht brand Laan van Wateringse Veld

Rond 02.40 uur kregen agenten de melding binnen dat er meerdere voertuigen in brand stonden. De brandweer ontruimde 35 woningen en heeft de brand geblust. De politie onderzoekt het ontstaan van de brand en is op zoek naar getuigen.

Getuigen

Heeft u meer informatie over deze zaak of beelden van de omgeving de Laan van Wateringseveld waarop iets opvallends te zien is? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt het beeldmateriaal delen via onderstaand tipformulier of contact opnemen met de politie via 0900-8844 of de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Dat kan ook anoniem via 0800-7000. Ook de videobeelden van een dashcam kunnen bruikbaar zijn voor het onderzoek.