Getuigen gezocht na steekincident Grote Beer

Rotterdam - De politie zoekt getuigen van een steekincident aan de Grote Beer in Rotterdam van donderdagavond rond 22:30 uur. Hierbij is een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond geraakt. Een 15-jarige jongen uit Maassluis is in de nabije omgeving kort na het incident aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht. De politie doet onderzoek naar (de toedracht van) het incident en komt graag in contact met getuigen die meer kunnen vertellen over wat er precies is gebeurd.