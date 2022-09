Dankzij boa’s en getuigen twee mannen aangehouden op verdenking van diefstal of heling elektrische fietsen

Toen boa’s van de gemeente Tilburg vrijdagochtend in de Jan Heijnstraat twee mannen op elektrische fietsen wilden controleren, zette het tweetal het op een lopen en lieten ze de fietsen achter. Eén van de mannen liet bovendien zijn legitimatiebewijs achter.

In een woning

De boa’s waarschuwden direct hun ‘collega’s’ van de politie, die op zoek gingen naar het duo. Dankzij wat extra hulp van getuigen die verdachte situaties meldden, kwam de politie er achter dat het verdachte tweetal zich mogelijk in een woning in de Hasseltstraat zou bevinden. Nadat de bewoner van die woning de politie had binnengelaten, konden de agenten inderdaad de twee mannen, die voldeden aan het opgegeven signalement, aanhouden op verdenking van diefstal dan wel heling van de elektrische fietsen.

In de slaapkamer van de woning bleek nog een elektrische fiets te staan. De fiets is meegenomen naar het politiebureau waar onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van deze en de twee eerder aangetroffen e-bikes. Het tweetal is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.