Veelpleger betrapt tijdens (poging) inbraak

Waalwijk - Een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 september 2022 rond middernacht op heterdaad betrapt op (poging) inbraak in een berging. Die berging ligt in de Van Andelstraat.