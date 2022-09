Ernstige mishandeling bij Waalkade, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer uit Nijmegen werd onder andere mishandeld met een steekvoorwerp. Hij raakte daarbij zo gewond dat hij behandeld moest worden op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. De politie is nu op zoek naar getuigen. Van de daders is nog weinig bekend: één van hen zou kalend zijn met een baard en snor, een capuchon op hebben gehad en een zwarte jas met witte schoenen hebben gedragen.

Wie heeft vrijdagavond in de omgeving van de Waalbrug iets gezien dat hiermee te maken zou kunnen hebben? Of wie heeft er rond de Waalbrug beelden gemaakt waarop mogelijk iets te zien is? Neem contact op met de politie als u informatie of beelden heeft. Dat kan via 0900-8844.

2022429815 ^sk