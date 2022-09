Aanhouding verdachte zedendelict

De politie heeft nauw contact met het stichtingsbestuur en onderzoekt of deze man mogelijk bij meerdere strafbare feiten is betrokken. De verdachte is na zijn aanhouding meegenomen naar het bureau en wordt verhoord. In deze fase van het onderzoek kan op dit moment niet meer informatie gedeeld worden.

Wat zijn zedendelicten?

Onder zedendelicten wordt, kort gezegd, verstaan het ondergaan van seksuele handelingen tegen de eigen wil of het onder dwang moeten verrichten van seksuele handelingen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onzedelijke betastingen, aanranding of verkrachting. Er is een verschil tussen gedrag dat als moreel ongepast gezien wordt en gedrag dat volgens de wet strafbaar is gesteld. Bijvoorbeeld seksueel getinte toespelingen -al dan niet via social media gedaan- kunnen ongepast zijn, maar zijn in beginsel niet strafbaar.