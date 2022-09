Getuigen gezocht van mishandeling Ganzenmarkt

Op maandag 20 september rond 21.00 uur ontving de politie melding van een vechtpartij bij het tunneltje op de Ganzenmarkt. Een agent die direct ter plaatse kwam zag dat een 26-jarige man door meerdere personen werd mishandeld. Twee mannelijke verdachten zijn diezelfde avond gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij deze mishandeling. De verdachten zijn in de leeftijd van 18 en 16 jaar. Het slachtoffer is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de exacte aanleiding van dit geweldsincident. Ook wordt onderzocht of er naast de huidige verdachten mogelijk ook anderen een rol hebben gespeeld. De politie komt daarvoor graag in contact met mensen die maandagavond 20 september rond 21.00 uur iets hebben gezien bij het tunneltje op de Ganzenmarkt. Was u getuige van deze mishandeling, heeft u tips of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.