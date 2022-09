Overval op supermarkt in Haarlem

Deze overvaller weet buit te maken en gaat er vandoor. De verdachte rent na de overval de winkel uit, rechtsaf richting het Sprielderplein. Vandaar ontbreekt ieder spoor van de overvaller. Ondanks de inzet van Burgernet en de politiehelikopter is de dader niet meer gevonden.



De man droeg tijdens de overval een (licht)blauwe bezorgjas, zwarte Adidasbroek met één witte streep en droeg zwarte schoenen met een witte zool.



De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie kunnen contact opnemen via 0900-8844. Als camera's in de omgeving iets hebben opgenomen kunnen de beelden verzonden worden via www.politie.nl/upload. Vanwege de impact van de overval is voor meerdere mensen slachtofferhulp ingeschakeld.



2022195406