Woning Betuwestraat beschoten

Na de melding van het schietincident gingen meerdere agenten naar de woning aan de Betuwestraat. Zij deden hier uitgebreid onderzoek. Aan de buitenkant van de woning troffen zij meerdere kogelgaten aan. Volgens getuigen renden kort na het incident twee personen met een capuchon op weg bij de woning.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die rond 03.30 uur iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.