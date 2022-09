Snackbarmedewerker gewond na onenigheid met klant

Een ontevreden klant van een snackbar aan het Prinsenplein in Rotterdam kwam maandagavond rond kwart over vijf ‘s avonds verhaal halen omdat het eten dat ze daar eerder had gehaald bedorven zou zijn. Het verhaal halen ging volgens de snackbarmedewerkers met zoveel agressie gepaard dat ze de zaak uit werd gezet. De vrouw kwam echter met versterking van twee familieleden met geweld de winkel weer binnen. Er volgde een handgemeen tussen de drie belagers en de snackbarmedewerker waarbij de snackbarmedewerker een snee in het gezicht opliep. Er wordt nog onderzocht met watvoor voorwerp dit is gebeurd. De drie verdachten zijn aangehouden. Het gaat om twee Rotterdamse vrouwen van 20 en 26 jaar en een 51-jarige Rotterdammer. De snackbarmedewerker is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.