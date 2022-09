Automobilist botst met hoge snelheid tegen twee geparkeerde bedrijfsbussen

De bestuurder testte bovendien positief op het gebruik van amfetamine. In de auto is wit poeder aangetroffen. In het ziekenhuis is bloed afgenomen. De verdachte beschikt niet over een rijbewijs. De auto, een Renault met Belgisch kenteken, is in beslag genomen omdat deze geen tenaamstelling heeft en kennelijk niet verzekerd is. De agenten beschrijven dit als een ‘spookauto’, een niet traceerbaar voertuig met buitenlandse kentekenplaten.

Proces-Verbaal

De politie maakt voor deze zaken en voor gevaarlijk rijgedrag proces-verbaal op. De hele weg lag bezaaid met brokstukken. Er is ter plaatse een sporenonderzoek ingesteld. Daaruit en uit een getuige verklaring blijkt dat de bestuurder veel te hard moet hebben gereden. Het betreft een 50 km weg. De bestuurder gaf dat ook toe, maar verklaarde dat de remmen niet deden.