Man aangehouden voor overval

Op dinsdag 19 juli 2022 is een tankshop overvallen. De aanwezige medewerker van het tankstation werd met een vuurwapen bedreigd, waarna de dader met een aantal pakjes sigaretten en wat geld aan de haal ging. De politie is een onderzoek gestart en heeft beelden vrijgegeven van de dader. Mede dankzij meerdere tips is de een 22-jarige man uit Hilversum aangehouden.