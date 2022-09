Aanhouding na vechtpartij

Twee mannen, bekenden van elkaar, waren tegelijkertijd in het bedrijf aanwezig en kregen ruzie met elkaar. De ene man zou, volgens getuigen, een schaar hebben gepakt, de ander een boksbeugel. Beide voorwerpen zijn van de vechtersbazen afgepakt door medewerkers van het bedrijf om eventueel letsel te voorkomen.

De politie werd gebeld. De man die de boksbeugel in bezit had is aangehouden en verhoord in een politiecellencomplex. Aan het eind van de middag werd hij in vrijheid gesteld. Het betreft een 31-jarige inwoner van Bergen op Zoom. Agenten spraken met verschillende getuigen van het incident. De andere man gaat mogelijk aangifte doen van het feit dat hij, naar eigen zeggen, aangevallen werd door de verdachte.