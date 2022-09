Bekeuring leidt tot vondst wapen en drugs

Omdat uit de politiesystemen bleek dat de man in het verleden overtredingen had begaan binnen de opiumwet, vroegen de agenten of ze in de auto van de man mochten kijken. De Vlissinger gaf hiervoor toestemming. In de auto vonden de agenten een (vermoedelijk) alarmpistool en ruim 16 gram hasj. De man werd vervolgens aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Het wapen en de drugs zijn in beslag genomen door de agenten. De verdachte deed er later afstand van.

Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij is verhoord in het politiecellencomplex en is woensdagochtend weer in vrijheid gesteld.