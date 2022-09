Verdachte aangehouden voor opzettelijke aanrijding

Rond 23.30 uur kwam bij de politie een melding binnen dat op de Markt in Veghel een aanrijding had plaats gevonden. Daarbij was een voetganger aangereden door een auto. Het slachtoffer was gewond geraakt en de auto was er vandoor gegaan. Het 39-jarige slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan zijn verwondingen. In de loop van de nacht kon hij weer naar huis.

Onderzoek

De politie is ter plaatse direct een onderzoek opgestart. Uit diverse getuigenverklaringen bleek al snel dat de aanrijding vermoedelijk opzettelijk was veroorzaakt door de bestuurder van de auto. Voorafgaand aan het incident is mogelijk in het betrokken voertuig een vuurwapen gezien. Onduidelijk is of daarmee ook gedreigd is. De auto werd later terug gevonden op de De Jonghstraat in Veghel. De wagen is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Verdachte

De eigenaar van de auto is als verdachte in beeld. In de loop van de nacht is er in zijn woning een inval geweest. Daarbij werd het arrestatieteam ingezet. De verdachte werd niet aangetroffen. De woning is doorzocht, maar er werd geen vuurwapen aangetroffen. De verdachte meldde zichzelf uiteindelijk woensdagmorgen zelf op het politiebureau.

Het onderzoek naar de achtergrond en exacte toedracht van dit incident is op dit moment nog in volle gang.