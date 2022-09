‘Hij hield stiekem één stal voor zichzelf’

Goed gevoel

‘Op een dag stond er een man voor de deur. “Daar gaan we weer”, zeiden we tegen elkaar. Ik deed open en zag dat hij twee jonge kinderen bij zich had. Zijn neefjes, zo vertelde hij. Of hij een stal kon huren, want hij wilde daar honden fokken met zijn neefjes. Dat klonk ons goed in de oren, want wij hadden ook altijd honden gehad. De man had een vriendelijke uitstraling, was beleefd en deed geen overdadig aanbod voor de prijs. Het voelde goed, dus zijn we met hem in zee gegaan.’



‘Toen kwam corona. De fokkerij van de man kwam in het begin stil te liggen, zijn neefjes werden ouder en wilden andere dingen gaan doen. Omdat de man een contract bij ons had lopen, nam hij het op zichzelf om een andere huurder te zoeken voor de stallen. We vonden het prima, want hij deed alles in goed overleg met ons. Hij stelde een jonge meid aan ons voor die op professioneel niveau honden wilde fokken. Zij nam de stallen over. Maar wat hij ons niet vertelde, is dat hij stiekem met haar afsprak dat hij één stal voor zichzelf zou houden.’