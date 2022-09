Aanhouding na poging overval Almere

Vrijdagavond 16 september rond 22.00 uur die avond renden twee jonge mannen de supermarkt binnen aan de Juans Grisstraat. De daders bedreigden het aanwezige personeel met een wapen. Zij waren kennelijk op zoek naar geld uit de kassa. Toen het ogenschijnlijk allemaal te lang duurde, renden zij na een kort verblijf in de winkel weer naar buiten. Het hevig geschrokken personeel ontdaan achterlatend. De politie startte direct een zoektocht naar de twee overvallers.

Aanhouding

In het onderzoek is de politie een verdachte op het spoor gekomen naar aanleiding van getuigenoproepen en uitgebreid buurtonderzoek. Daardoor zijn we in het bezit gekomen van camerabeelden waarop een van de verdachten is herkend. Deze verdachte is op donderdagochtend 22 september aangehouden. De 17-jarige jongen zit momenteel in hechtenis voor verder verhoor.

Getuigen gezocht

Het onderzoek naar de identiteit van de tweede dader loopt nog. Wij zijn daarbij specifiek op zoek naar twee personen. Zij zaten ten tijde van de poging overval op een bankje op de kruising van de Juan Grisstraat met het Botticilipad. De verdachten zijn vlak langs dit bankje gerend. Mogelijk hebben zij daarom iets gezien of gehoord dat ons verder kan helpen in het onderzoek.

Contact

Tot op heden hebben deze getuigen zich nog niet gemeld. Graag zouden wij alsnog met hen in contact komen. Bent u degene die wij zoeken? Of heeft andere nieuwe relevante informatie voor ons? Laat het ons weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Of maak gebruik van onderstaand contactformulier.