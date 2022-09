Doorbraak in zaak mishandeling Kanaalstraat

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni 2020 reed het slachtoffer met twee vrienden door de straat, op zoek naar een plek om te eten. Er ontstond een conflict toen de bestuurder van een grijze Volkswagen Polo meerdere keren de weg blokkeerde. De ruzie liep op straat uit in grof geweld.



Ongeveer twintig mannen doken bij de auto’s op en deelden klappen uit. Ondertussen probeerde iemand de auto van het slachtoffer te stelen. Het slachtoffer wilde dit voorkomen door zich aan zijn wagen vast te klampen. De man werd meegesleept en kwam uiteindelijk met zijn hoofd tegen een fietsenrek terecht. De auto is later teruggevonden in de Palembangstraat.



Na dit voorval lag de man negentien dagen in coma. Hij heeft meerdere operaties aan zijn schedel moeten ondergaan en is blind aan één oog. De man zal nooit meer volledig herstellen en is niet meer in staat om te werken.



Aanhouding

Het onderzoek naar deze zware mishandeling is nooit gestopt. Door doortastend recherchewerk en dankzij waardevolle tipgevers, kon maandagochtend 12 september een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 24- jarige man uit Utrecht. Deze man wordt ervan verdacht de auto van het slachtoffer te hebben gestolen en hiermee dusdanig te hebben gereden dat het slachtoffer ernstig verwond raakte. Het onderzoek gaat onverminderd verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De recherche komt nog altijd graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen. Dit kan desnoods anoniem.

Tip doorgeven?

