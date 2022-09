Bewoners Kinkerstraat opgeschrikt door nachtelijke plofkraak

Rond 03:40 uur komen bij de meldkamer meerdere meldingen binnen dat er harde knallen zijn gehoord in de Kinkerstraat. Toegesnelde politiemensen constateren dat een aanwezige geldautomaat is geforceerd met - vermoedelijk - explosieven. De gevel is flink beschadigd geraakt door de enorme knallen. Er zijn geen gewonden gevallen. De Explosieven Opruimingsdienst heeft ter plaatse onderzoek verricht naar eventueel achtergebleven aanwezige explosieven. Die zijn niet aangetroffen.

Getuigen zagen na de plofkraak een scooter met twee personen wegrijden richting het Bellamyplein. Agenten zochten in de omgeving naar deze personen, maar zij werden niet meer aangetroffen. De recherche spreekt graag met getuigen, of mensen die meer informatie hebben over deze plofkraak. Ook beelden van de twee personen op de scooter zijn zeer welkom. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via het tipformulier kan men ook beeldmateriaal ter beschikking stellen van het onderzoeksteam.



Betreft BVH 13002022200142