Klanten helpen bij aanhouding winkeldieven

Bergen op Zoom - Een medewerker van een supermarkt aan de Glacisstraat in Bergen op Zoom zag woensdagmiddag tegen 18.00 uur twee stellen in de winkel die op een verdachte manier rondliepen in het pand. Hij had het vermoeden dat zij spullen wegnamen zonder te betalen.