Vrouw gewond bij steekincident

De vrouw was bij kennis. Zij is door ambulancemedewerkers onderzocht en overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Een man, de ex-partner van de bewoonster, die ook in de woning aanwezig was is aangehouden. Hij wordt verdacht van het steken van de vrouw. De aanleiding voor het incident is vermoedelijk een conflict in de relationele sfeer.

Agenten brachten de man rond 18.15 uur over naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij donderdag gehoord door rechercheurs.

Medewerkers van het team Forensische Opsporing deden onderzoek in en om de woning en rechercheurs kwamen ter plekke voor een tactisch onderzoek en het horen van verschillende getuigen. In en om de woning werden sporen veiliggesteld en in beslag genomen. Ook het wapen dat de verdachte gebruikt zou hebben werd in beslag genomen voor onderzoek.