Beelden van fietser die gewonde vrouw achterliet in Bureau Brabant

Diefstal kratten vanaf terrein supermarkt

Veldhoven – Op 25 mei leggen bewakingscamera’s vast hoe twee mannen de poort van een supermarkt aan de Kruisstraat openbreken en er vandoor gaan met een flink aantal kratten. Maar ze zetten nog meer kratten klaar, om die later op te halen met een auto. Wie herkent deze mannen, die goed op de beelden staan. Of kan iemand meer vertellen over de Ford Mondeo waarmee ze de kratten ophalen?



Doorrijden na ongeval

Helmond - Doorrijden na een ongeval gebeurt niet altijd met een auto. Het kan ook een fiets zijn. We zoeken een fietser, een vrouw, die op 14 april een voetgangster zo hard aanreed, dat het slachtoffer zwaar gewond naar het ziekenhuis moest. Het slachtoffer liep met haar man door de tunnel onder het spoor. De fietser zelf viel op de grond, maar ze stond weer op en ging er vandoor. De gewonde vrouw liet ze achter. Wij zijn op zoek naar deze fietser. Wie herkent haar?



Bureau Brabant wordt elke maandag vanaf 18.15 uur uitgezonden bij Omroep Brabant en daarna tot en met dinsdagmiddag elk uur herhaald.