Hennepkwekerij aangetroffen na anonieme melding

De hennepkwekerij is geruimd. Uit een eerste onderzoek bleek dat de stroom illegaal werd afgetapt. In de woning werden goederen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het inrichten van een hennepkwekerij. Deze goederen zijn in beslag genomen en vernietigd. Een man uit Brummen is aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Meld een verdachte situatie

Een hennepkwekerij kan voor omwonenden gevaar met zich mee brengen, zoals brand- en ontploffingsgevaar door mogelijke kortsluiting, oververhitting of lekkage. Daarom is het belangrijk dat u de signalen herkent van een hennepkwekerij.Vaak is er een sterke (hennep)geur en is er constant zoemend of ronkend geluid van een luchtafzuiging te horen. Denkt u dat er mogelijk een hennepkwekerij in uw buurt zit? Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900–8844 of bel anoniem 0800–7000 (M.)

Zaaknummer 2022427006

^LB