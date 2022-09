Daders gezocht van plofkraak

In de nacht van donderdag op vrijdag klonk er rond 03:00 uur een harde knal bij een pand aan de Padjedijk. De politie ging direct naar de locatie en zag dat de gevel van een juwelier ontzet was door een explosief. Hierbij zijn zo ver bekend geen gewonden gevallen, maar het gebouw raakte flink beschadigd en ook veel ramen in de omgeving zijn door de klap gesprongen. De Explosieve Opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar mogelijk achtergebleven explosieven, maar deze werden niet aangetroffen. Daarna werd forensisch onderzoek ingesteld. Voor het onderzoek is de straat tijdelijk afgesloten.



Na de knal zouden mogelijk twee donker geklede mannen vanaf de locatie zijn weggerend en daarna vertrokken op een scooter in de richting van de Kaasmarkt. De politie is meteen een zoekactie gestart en heeft met meerdere eenheden gezocht naar de betrokkenen. Er werd niemand meer in de omgeving aangetroffen. Het is nog onbekend of bij de plofkraak iets is buitgemaakt.



De recherche komt voor het onderzoek naar de plofkraak graag in contact met getuigen én mensen die een camera hebben in de buurt en in het bezit zijn van beelden. Heeft u rond 03:00 uur voorafgaand of na de explosie op de Padjedijk iets verdachts gezien? Of heeft u camerabeelden van mogelijke betrokkenen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw beelden direct toesturen via het tipformulier.



2022197786