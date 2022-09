Getuigen gezocht vechtpartij Klokkenbergweg

Rond 18.10 uur komen bij de politie meldingen binnen van een vechtpartij tussen meerdere personen op de Klokkenbergweg. Als de politiemensen ter plaatse komen, treffen ze niemand meer aan. De politie wil graag uitzoeken wat er precies is voorgevallen. Daarom spreken wij graag met getuigen van dit incident. Ook kan het zijn dat er slachtoffers zijn gevallen bij de vechtpartij. Daar komen wij graag mee in contact. Het vermoeden bestaat dat de betrokkenen van dit incident met een vrachtwagen en een auto ervandoor zijn gegaan in onbekende richting.



Bent u slachtoffer of getuige geweest van dit incident of heeft u andere bruikbare informatie voor de recherche? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M. via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden, zoals beelden van ringdeurbellen of geparkeerde voertuigen? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022200734.