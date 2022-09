Agente gewond na onrust Vaillantlaan

Rond 21.30 uur kregen agenten een melding dat op de kruising van de Hoefkade en de Vaillantlaan iets zou branden. De brandweer bluste de brand in aanwezigheid van agenten. Korte tijd later, rond 22.45 uur, kreeg de politie een melding dat op dezelfde kruising opnieuw iets zou branden. Bij deze brand bleek dat een grote container, een elektrische scooter, fietsen en ander afval in brand waren gestoken. Verder zorgden tientallen jongeren voor een onrustige situatie. Aanwezige brandweerlieden en agenten werden door de jongeren met zwaar vuurwerk en glas bekogeld.

Agente in gezicht geslagen

Politieagenten spraken de jongeren aan en verzochten hen om de locatie te verlaten. Een 20-jarige Hagenaar gaf hieraan geen gehoor en weigerde weg te gaan. Hij werd meerdere malen op niet mis te verstane wijze te kennen gegeven dat hij weg moest gaan. De man haalde vervolgens naar een van de agenten uit en sloeg haar in het gezicht. De agente raakte daarbij lichtgewond. De man werd direct aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. De agente heeft aangifte gedaan en maakt het naar omstandigheden redelijk goed. Vrijdagochtend 23 september rond 01.00 uur was de rust hersteld.

Geweld tegen hulpverleners

Geweld en agressie tegen politiemedewerkers of andere hulpverleners is onacceptabel. Politiemedewerkers hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.