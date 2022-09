Bakker Schiedam bakt hennepkoekjes

De gemeente Schiedam, Openbaar Ministerie en politie werkten samen in dit onderzoek waarbij de verdachten en hun bijzondere bakkerspraktijken eerder dit jaar in beeld kwamen. Het leidde afgelopen zondag naar de bijzondere vondst. De mannen zijn inmiddels heengezonden, maar blijven wel verdachten. De koekjes zijn vernietigd en het geld is in beslag genomen. De bakkerij is op last van de burgemeester gesloten.

Samen tegen ondermijning

Gemeente, OM en politie bundelden in dit gebied hun krachten en dat blijkt succesvol. Iedereen kan helpen om ondermijnende criminaliteit zichtbaar te maken. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Meld het altijd. Bel 112 als elke seconde telt en anders 0900-8844. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800-7000 of meld op meldmisdaadanoniem.nl.