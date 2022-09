Twee aanhoudingen na identiteitsfraude bij beleggingsrekeningen

De fraudeurs wisten in te loggen op beleggingsrekeningen van slachtoffers. In die online omgeving wijzigden ze de gegevens van de slachtoffers en vroegen vervolgens een uitbetaling en de opheffing van de rekening aan. Het geld werd vervolgens naar bankrekeningen van geldezels overgemaakt, waarna het geld bij de fraudeurs terecht kwam. Hoe de fraudeurs in eerste instantie ingelogd zijn wordt nader onderzocht. De politie startte het onderzoek nadat de investeringsmaatschappij aangifte had gedaan. Na deze aangifte is de beveiliging aangepast/verbeterd bij de investeringsmaatschappij, zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Twee aanhoudingen

Op 23 augustus werd een 27-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Zijn woning werd doorzocht en diverse telefoons werden in beslag genomen voor onderzoek. Na de aanhouding van de man, werd een 32-jarige vrouw uit Nijverdal aangehouden die momenteel een gevangenisstraf uitzit voor een ander fraudeonderzoek. Het onderzoek naar deze fraudezaak is niet afgerond. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.

Voorkom fraude