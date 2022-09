Aanhouding voor vernieling van meerdere auto’s in Ter Apel

Omstreeks 01:30 uur kwam er een melding binnen dat een persoon de autoruiten van meerdere auto’s aan het vernielen was. Dit gebeurde in de omgeving van de Heemker Akkerstraat. Ter plaatse constateren agenten dat van een aanzienlijke hoeveelheid auto’s de autoruiten ingeslagen waren. In elk geval twintig auto’s hebben schade.



Aanhouding en onderzoek

Aan de Hoofdkade kon direct een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit vast en wordt verhoord. Zaterdag vindt buurtonderzoek plaats. Ook kijkt de politie naar camerabeelden. Bent u in bezit van camerabeelden waarop de vernielingen mogelijk te zien zijn? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0900-8844.



Aangifte

De politie is zaterdagochtend ter plaatse in Ter Apel om aangiftes direct op te nemen. Heeft u schade aan uw voertuig maar nog geen contact gehad met de politie? Dan roepen wij op om aangifte te doen. Op deze pagina kunt u online aangifte doen. Vermeld in de aangifte het zaaksnummer 2022251819.