Getuigen en camerabeelden beschietingen Amsterdam-Noord gezocht

Amsterdam - In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 september 2022 vond op de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord een beschieting plaats. Hierbij werden een woning en scooter geraakt. Een paar uur later bleek dat er ook op een andere locatie in Amsterdam-Noord, in een pand aan de Hagedoornweg, kogelinslagen waar te nemen waren. Wie meer informatie/camerabeelden heeft over één van de of beide incidenten, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de recherche.