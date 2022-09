Dronken vrouw opgepakt na aanrijding

Op zaterdag 24 september 2022 om 4.30 uur staan twee bikers van de politie op de Nieuwe Prinsenkade. Ze zien dat een witte auto over de kade rijdt in de richting van de Tramsingel. Tot hun verbazing rijdt de auto tegen drie fietsers aan die door de lucht vliegen. De auto rijdt door en de bikers racen erachteraan. Maar na honderd meter stopt de auto. De biker opent het portier en treft daar een 20-jarige vrouw aan uit Breda.

Aanhouding

De vrouw wordt aangehouden. Omdat het vermoeden bestaat dat ze teveel gedronken heeft is een test bij haar afgenomen. Die bevestigt het vermoeden en aan het bureau geeft het ademanalyseapparaat aan dat ze meer dan drie keer teveel gedronken heeft. Daar blijkt ook dat ze geen geldig rijbewijs heeft, die is in verband met een eerder incident ongeldig verklaart. Haar auto is in beslag genomen en weggetakeld. De drie fietsers zijn naar het ziekenhuis gebracht.