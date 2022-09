Man gewond bij steekincident

Op zaterdag 24 september 2022 om 7.50 uur komt de melding binnen van een getuige. In een woning aan de Tramsingel is iemand gewond geraakt bij een ruzie. Hij is gestoken. De verdachte is weggelopen. Politie en ambulance komen ter plaatste en treffen een gewonde man aan. Terwijl ambulancepersoneel het slachtoffer helpt starten de agenten een zoektocht naar de verdachte. Als snel komt er informatie binnen dat de man enkele straten verder bij een bekende van hem binnen zit. De verdachte wordt direct aangehouden, hij maakt een verwarde indruk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen woonden in het pand aan de Tramsingel. De recherche onderzoekt de zaak verder.