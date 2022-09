Getuigen gezocht steekpartij Hofplein

Bij de ruzie voorafgaand aan de steekpartij sprong een man tussen twee mannen in. Dat werd de 34-jarige man uit Rotterdam niet in dank afgenomen, hij werd mishandeld en raakte daarbij gewond. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd voor zijn verwondingen. De twee slachtoffers van de steekpartij raakten beide zwaargewond en zijn ook voor behandeling van hun verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat om twee mannen van 28 jaar, beiden uit Rotterdam. Eén van hen is aangehouden, zijn rol is in onderzoek.



De politie startte gelijk een onderzoek. Het steekwapen of de steekwapens zijn niet aangetroffen. Wel kregen agenten een auto in het vizier die mogelijk betrokken was bij de steekpartij. De inzittenden van de auto zijn aangehouden. Dat gaat om twee 24-jarige mannen, beiden uit Rotterdam. Hun rol is in onderzoek.



Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden) of andere informatie over deze steekpartij? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande manieren.