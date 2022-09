Agenten vinden drugs in en bij auto

De verdachte kreeg zaterdagmiddag 24 september een stopteken van agenten. Op een parkeerplaats aan de Westelaarsestraat werd hij gecontroleerd. Het viel de agenten op dat er vanuit de auto een henneplucht kwam, ook hadden ze het vermoeden dat, kort voordat de automobilist stopte, iets uit het raam had gegooid. De auto van de man werd doorzocht. De dienders ontdekten een doosje met daarin meerdere zakjes met mogelijk cocaïne. Op de parkeerplaats werd nog een ander doosje gevonden ook daar zat drugs (hennep) in. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.