Overval winkel Balladelaan Amersfoort. Wie heeft informatie?

Na de overval is de overvaller een steeg tussen de Paladijnenweg en de Pyramusstraat in gerend. Daar zou hij mogelijk op een fiets zijn gestapt en in de richting van de Gawijnplaats zijn gefietst.

Signalement

Opvallend is dat de overvaller een soort skullmask/sjaal droeg, een skelettenmasker/sjaal.

Ook opvallend is dat hij een donker regenpak droeg met reflecterende strepen en donkere schoenen.

De overvaller is niet zo groot, ongeveer 1,70 m lang.

Vragen

Ben je getuige geweest of heb je informatie over deze overval en heb je nog niet met de politie gesproken?

Heb je in de omgeving van Balladelaan iets opvallends gezien gisteren eind van de middag/begin van de avond, voorafgaande aan de overval? Bijvoorbeeld iemand die zich verkleedde. Of mensen die wat rondhingen.

Of denk je iemand te herkennen aan de hand van het signalement?

Neem contact met ons op.

Contact

Dat kan op de volgende manieren