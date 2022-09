Hond verjaagt daders beroving; getuigen gezocht

Zondag rond 01:40 uur liep de vrouw met haar hond over de Jachtenlaan. Toen zij overstak en de Tjotterlaan inliep, kwam er een scooter met twee personen erop op de stoep achter haar rijden. Plots stopte deze naast haar. De bijrijder probeerde met geweld haar spullen af te pakken, waarop een worsteling ontstond. Toen de bestuurder van de scooter ook mee ging doen, sprong de hond van het slachtoffer op en beet de man in zijn arm. Daarop gaven de twee daders hun poging op en gingen op de scooter snel ervandoor in de richting va de Dr. Martin Luther Kingweg. De politie onderzoekt de poging beroving en zoekt getuigen.



Signalement

De bestuurder was een man tussen 17 en 20 jaar oud, rond 1,75 m. lang met een lichte huidskleur. Hij droeg een zwarte jas.

De bijrijder was ook man van zo’n 17 – 20 jaar oud van ongeveer dezelfde lengte. Hij had een licht getinte huidskleur. Hij had donkere kleding aan en droeg een pet.

Zij reden op een grijs/ blauwkleurige scooter zonder windscherm en droegen beiden geen helm.



Getuigenoproep

Heeft u in de nacht van zaterdag op zondag rond 01:40 uur de beroving gezien? Heeft u de twee mannen zonder helm op de lichtkleurige scooter zien rijden in de omgeving van de Tjotterlaan? Of heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijk beelden van de betrokkenen? Dan vragen wij u contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u uw tips en camerabeelden direct sturen via het tipformulier.



