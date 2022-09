“Hulp“ pint 14.500 euro van hoogbejaarde dame

Rotterdam - Een 87-jarige dame uit Rotterdam is deze zomer slachtoffer geworden van pinpas-fraude. Haar huishoudelijke hulp bleek haar pinpas te hebben gestolen en over een aantal weken tijd in totaal bijna €15.000,- te hebben gepind. Afgelopen zondag werd de 41-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden met de pinpas van de hoogbejaarde dame op zak. Zij is in verzekering gesteld.