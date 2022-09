Gestolen bedrijfsauto terug door snelle actie

Vlissingen - De chauffeur van een bedrijfsauto parkeerde zijn voertuig maandagochtend aan de Hellebardierstraat in Vlissingen. Hij ging een paar minuutjes naar binnen bij het bedrijf waar hij werkzaam is en liet de sleutels van de bestelbus in het contact zitten. Toen hij een ogenblik later de auto wilde meenemen was deze nergens meer te bekennen.