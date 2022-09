Twee aanhoudingen na aantreffen gestolen fiets

Agenten zagen op de Molenstraat een auto met Roemeens kenteken staan waarvan de achterklep deels open stond. Uit de kofferbak stak een nieuwe fiets. Er stond een man bij. Een tweede man zat achter het stuur. Een van de dienders zag ijzeren gedeelte van het hoefijzerslop doorgeslepen was. Hierop werd via de diensttelefoon het framenummer gecontroleerd. Er bleek in Oss een week geleden aangifte te zijn gedaan van diefstal. Hierop zijn beide mannen aangehouden. Een van hen verklaarde de fiets van ‘iemand’ te hebben gekocht voor 120 euro. De verdachten zijn in verzekering gesteld.