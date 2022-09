Verdachte van mishandeling aangehouden, getuigen gezocht

Zondagavond tegen middernacht, direct nadat het slachtoffer klappen had gekregen belde hij de politie. Hij volgde de man die hem had geslagen en kon de politie zo op de hoogte houden van de locatie waar de verdachte zich bevond. Agenten troffen hen op het Stadhuisplein. De verdachte, een 54-jarige inwoner van Sluiskil, werd aangesproken door de agenten. Op aanwijzing van het slachtoffer is de man aangehouden.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht en stelt zich onder behandeling van een arts. Hij deed aangifte.

De politie zoekt getuigen van dit incident. Zij worden verzocht zich te melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Geef bij uw contact graag zaaknummer 2022-255734 door.

Bij zijn aanhouding probeerde de verdachte een van de agenten te schoppen. Hij is onder controle gebracht en naar een politiecellencomplex vervoerd. Daar zit hij nog vast. De man wordt maandag gehoord door rechercheurs. De man ontkent de mishandeling te hebben gepleegd. Camerabeelden moeten hier verder uitsluitsel over bieden. Die worden nog uitgekeken door de politie.