Schade na knal in Nieuwstraat Purmerend

Bij aankomst van de hulpdiensten was er brand bij de voorpui van een pand. De brandweer heeft het vuur geblust. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de knal en de brand. De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie kunnen contact opnemen via 0900-8844. Als camera's in de omgeving iets hebben opgenomen kunnen de beelden verzonden worden via www.politie.nl/upload. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2022200607