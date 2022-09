Voertuigbrand in Zaandam

De oorzaak van de brand is op dit moment niet bekend. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Dit zal de politie onderzoeken. De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie kunnen contact opnemen via 0900-8844. Als camera's in de omgeving iets hebben opgenomen kunnen de beelden verzonden worden via www.politie.nl/upload.



Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2022200603